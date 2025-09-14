NC: Речь Небензи на срочном заседании Совбеза ООН по атаке БПЛА возмутила Польшу

Фото: ТАСС/Zuma

Речь постпреда России в ООН Василия Небензи в ходе экстренного заседания Совбеза из-за БПЛА в Польше вызвала негодование в Варшаве. Об этом сообщает издание Najwyższy Czas.

Во время заседания СБ ООН польские представители бездоказательно обвинили Россию во "вторжении" беспилотников. В результате между делегациями двух стран разгорелась дискуссия, в ходе которой Небензя опроверг причастность РФ к инциденту.

Дипломат обратил внимание на то, что дальность действия российских дронов не позволяла достичь европейской страны.

"Польские политики не смогли ответить на эти аргументы, вместо этого осыпая Россию оскорблениями", – отметили авторы публикации.

Журналисты также отметили, что польская делегация пыталась иронизировать над выступлением Небензи и обвинить его в искажении фактов.

Премьер Польши Дональд Туск 10 сентября заявил о нарушении воздушного пространства страны, описав данный инцидент как "масштабную провокацию". По словам политика, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

В МИД страны был вызван временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, который указал, что республика не предоставила доказательств, подтверждающих принадлежность сбитых дронов.

В Минобороны России, комментируя данный инцидент, сообщили, что в ночь на 10 сентября армия нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом дальность полета применяемых при атаке дронов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров.