МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России из-за БПЛА

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах России Андрея Ордаша после инцидента с БПЛА. Об этом сообщил российский дипломат в беседе с РИА Новости.

"Меня пригласили в МИД 10 сентября в 12:00 по местному времени (13:00 по московскому времени. – Прим. ред.)", – заявил Ордаш.

При этом, по его словам, Польша не предоставила доказательств, которые бы подтверждали, что сбитые над территорией страны дроны принадлежат России. Дипломат назвал все обвинения в адрес российской стороны беспочвенными.

Премьер-министр Польши Дональд Туск при этом потребовал от Североатлантического альянса применить 4-ю статью Договора о НАТО из-за нарушения БПЛА воздушного пространства республики. По его словам, такое решение он принял совместно с польским президентом Каролем Навроцким.

"Консультации союзников, о которых я уже упоминал, принимают в эту минуту характер формальной заявки на применение статьи 4", – сообщил Туск во время своего выступления в нижней палате парламента Польши, которое транслировал телеканал TVP Info.

Таким образом, польская сторона требует от союзников нарастить поддержку ее Военно-воздушных сил (ВВС) и средств противовоздушной обороны (ПВО) на восточной границе.

В ночь на 10 сентября польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США сообщали о закрытии четырех местных аэропортов, в том числе воздушной гавани Шопена в Варшаве. Это было связано с незапланированной военной активностью.

Туск спустя время заявил о нарушении воздушного пространства республики. По его словам, против выявленного в небе объекта было применено вооружение.

На этом фоне премьер Польши созвал экстренное заседание правительства. Он также доложил генсеку НАТО Марку Рютте о сбитых объектах и о текущей ситуации в стране.

Однако в НАТО не считают, что данный инцидент является нападением. Несмотря на это, Туск оценил попадание дронов в воздушное пространство страны как "масштабную провокацию". По его словам, "российские дроны были сбиты над территорией стран НАТО" в первый раз.