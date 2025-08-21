Польша направила России ноту протеста из-за взорвавшегося дрона

Фото: 123RF/algisb

МИД Польши выразил протест России из-за инцидента с дроном, который упал и взорвался на территории страны, сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Вроньский. Его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что текст ноты будет переведен на русский язык и передан в МИД РФ через польское посольство в Москве. В документе в том числе говорится, что инцидент нарушает положения польско-российского договора о дружбе и сотрудничестве, а также Чикагской конвенции.

Кроме того, Польша расценивает произошедшее как высоконедружественный шаг по отношению к ней и Евросоюзу.

Речь идет о неопознанном объекте, который был обнаружен в Люблинском воеводстве Польши. Инцидент произошел ночью в городе Осины. Взрыв повредил оконные стекла в нескольких жилых домах.

Обломки обнаружила полиция, а компетентные службы начали расследование. При этом оперативное командование ВС страны утверждало, что нарушений воздушного пространства со стороны соседних стран не было. Они предположили, что объектом детонации могла стать часть старого двигателя с пропеллером.

Однако позднее окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич заявил, что упавший объект был военным дроном. В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш без предоставления доказательств утверждал, что взорвавшийся дрон был российским.