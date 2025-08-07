Форма поиска по сайту

07 августа, 14:29

Политика

Лукашенко заявил, что его настораживает настрой Польши и стран Прибалтики

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его настораживает агрессивный настрой к республике со стороны государств Прибалтики, передает RT со ссылкой на телеграм-канал BELTA.

Лукашенко подчеркнул, что давление от Польши и стран Балтии осуществляется по всем направлениям.

"Больше всего это давление чувствуют наши специальные службы", – отметил президент.

Ранее Лукашенко заявлял, что военная мобилизация необходима даже в мирное время. Глава государства подчеркивал, что этот год и следующие будут непростыми, так как требования к стране и давление будут возрастать.

Во время встречи с Владимиром Путиным на острове Валаам Лукашенко указал, что Россию и Белоруссию невозможно поставить на колени. По его словам, страны готовы отстаивать свои интересы.

политика

