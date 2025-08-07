07 августа, 14:29Политика
Лукашенко заявил, что его настораживает настрой Польши и стран Прибалтики
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его настораживает агрессивный настрой к республике со стороны государств Прибалтики, передает RT со ссылкой на телеграм-канал BELTA.
Лукашенко подчеркнул, что давление от Польши и стран Балтии осуществляется по всем направлениям.
"Больше всего это давление чувствуют наши специальные службы", – отметил президент.
Ранее Лукашенко заявлял, что военная мобилизация необходима даже в мирное время. Глава государства подчеркивал, что этот год и следующие будут непростыми, так как требования к стране и давление будут возрастать.
Во время встречи с Владимиром Путиным на острове Валаам Лукашенко указал, что Россию и Белоруссию невозможно поставить на колени. По его словам, страны готовы отстаивать свои интересы.