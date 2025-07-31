Лукашенко заявил о необходимости военной мобилизации в мирное время

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная мобилизация необходима даже в мирное время. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на телеграм-канал "Пул Первого".

Глава государства подчеркнул, что мобилизоваться приходится не только во время войны и военных действий. Он также обратил внимание, что и текущий год, и следующие будут непростыми, поскольку давление и требования к стране будут только возрастать.

Ранее белорусский президент заявил о размещении в Белоруссии современных систем вооружений. Лукашенко подчеркнул, что страна активно наращивает оборонные возможности.

Он также поблагодарил Россию за поставки закупленных образцов вооружения, включая авиацию и комплексы "Орешник", отметив значительный прогресс в этом вопросе. Глава Белоруссии добавил, что российская сторона оказала поддержку республике, несмотря на собственные непростые условия.