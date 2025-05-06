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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал молниеносный ответ в случае нападения на Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не дай бог, хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный <...> Колебаний никаких не будет", – подчеркнул белорусский лидер в ходе торжественного собрания, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

При этом Лукашенко добавил, что не хочет войны. Однако Белоруссия способна нанести "невосполнимый, неприемлемый урон" любому потенциальному агрессору, заметил президент республики.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские экстремисты на Западе готовятся "зайти" в Белоруссию к 2030 году. Однако они могут попробовать сделать это и раньше, добавил лидер республики.

По словам главы государства, для этого на Западе уже подготовлена военная составляющая. Лукашенко подчеркнул, что в целях нападения на стану "создаются структуры и финансируются".