Совбез Белоруссии заявил, что экстремисты хотят захватить приграничные районы страны

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Белорусские экстремисты планируют захватить приграничные районы страны и попросить Запад ввести туда "миротворцев", заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в беседе с изданием "СБ. Беларусь сегодня".

"Ведется активная подготовка боевиков для так называемой белорусской освободительной армии", – добавил госсекретарь СБ республики.

Западные страны руководят процессами обучения боевиков из радикальной белорусской оппозиции, для этого в Польше создан командно-координационный центр "Посполитое рушение", уверен Вольфович.

Сама военно-диверсионная подготовка радикалов идет на территории Украины, превращенной Западом в серую зону для прокси-войны с РФ и Белоруссией. В тренировках задействованы представители украинских и западных спецслужб, сказал госсекретарь Совбеза.

Подразделения белорусских экстремистов приобретают опыт боевых действий в боях Вооруженных сил Украины (ВСУ) против армии России, однако потери боевиков "постоянно возрастают", подчеркнул Вольфович.

Также украинские спецслужбы вербуют граждан страны, чтобы те отправляли им фото и видео позиций белорусских военных в приграничных районах. В дальнейшем агенты Киева создают схроны с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, а также непосредственно участвуют в террористических актах, уверен он.

"Вопреки обещаниям, жизнь завербованных и членов их семей, обеспечение их безопасности спецслужбы Украины волнуют в последнюю очередь. Для них наши люди – это расходный материал", – заключил Вольфович.

Ранее белорусские журналисты заявляли, что уже несколько лет на Белоруссию готовится военное вторжение. Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий уточнял, что западные страны пытаются открыть там второй фронт, чтобы устроить в стране государственный переворот и создать еще один антироссийский плацдарм.

