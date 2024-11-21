Глава ЛДПР Слуцкий: Запад хочет открыть второй фронт в Белоруссии

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Западные страны пытаются открыть второй фронт в Белоруссии. Об этом заявил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя расследование белорусских журналистов.

"Цель все та же – госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма. Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить", – цитирует депутата РИА Новости.

Белорусский канал ОНТ сообщал ранее, что в Белоруссию несколько лет готовится военное вторжение. Телеканал провел собственное расследование по этой теме.

По данным СМИ, для атаки планировалось привлечь вооруженные группировки из Польши, Литвы и Украины. Подготовкой военных занимались польские спецслужбы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал о возможном начале третьей мировой войны в случае нападения на республику. По его словам, США хотят обострить ситуацию в стране.