ОНТ: военное вторжение готовится в Белоруссию

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В Белоруссию несколько лет готовится военное вторжение. Об этом сообщает белорусский канал ОНТ.

"Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы", – сообщает СМИ.

Также телеканал сообщил о том, что провел свое расследование.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о возможном начале третьей мировой войны в случае нападения на республику. Он отметил, что США хотят обострить ситуацию в стране. Лукашенко утверждал, что американцы указали Украине на необходимость нанесения ударов по белорусской инфраструктуре на южной границе.

В свою очередь, замначальника Генштаба Вооруженных сил РБ генерал-майор Владимир Куприянюк заявил, что НАТО фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Белоруссией и РФ. По его словам, такие выводы можно сделать исходя из расширения военного присутствия Альянса у границ Союзного государства и увеличения военных расходов.