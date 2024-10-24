Лукашенко сообщил, что Белоруссия вошла в число государств – партнеров БРИКС

Фото: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына

Белоруссия вошла в число государств – партнеров БРИКС, сообщил президент страны Александр Лукашенко. Его цитирует БелТА.

Также лидер Белоруссии уточнил, что партнерство – обязательный этап на пути к членству в БРИКС.

На данный момент членами объединения являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, ОАЭ, Эфиопия.

Ранее власти Кубы направили официальный запрос о присоединении республики к БРИКС в качестве страны-партнера. Также власти Сербии рассматривают присоединение в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз.

На сегодняшний день уже 30 стран готовы присоединиться к БРИКС или в той или иной степени сотрудничать с организацией.

Владимир Путин отмечал, что Россия прикладывала все усилия, чтобы интеграция стран, присоединившихся в этом году, прошла спокойно.