Путин заявил, что план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен на 80%

Фото: ТАСС/Александр Щербак

План председательства России в БРИКС выполнен на 80%, сообщил Владимир Путин участникам Делового форума объединения.

По словам президента РФ, страной реализуется план, который направлен на продвижение партнеров по направлениям политики и безопасности, финансам и экономике, а также культурным и гуманитарным связям.

"Проделаны свыше двухсот мероприятий, совещаний, конференций, отраслевых встреч. Состоялось большинство экспертных и министерских заседаний", – уточнил российский лидер.

Путин также добавил, что центральным событием этого плана станет форум БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.

Приглашения на участие в саммите были направлены представителям 38 стран мира. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков добавил, что восемь стран будут представлены вторыми или третьими лицами страны.

На саммите планируется утвердить список государств – кандидатов в новые партнеры БРИКС. На повестке дня у объединения стоит подключение шести новых стран, которые станут членами БРИКС с 1 января.