Си Цзиньпин приедет в Россию и примет участие в саммите БРИКС

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Председатель КНР Си Цзиньпин прилетит в Россию по приглашению Владимира Путина для участия в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани в период с 22 по 24 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Ее заявление размещено на сайте ведомства.

Приглашения на участие в саммите БРИКС были направлены представителям 38 стран мира, 32 из них уже приняли их. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков добавил, что восемь стран будут представлены вторыми или третьими лицами страны.

При этом Россия как хозяйка саммита уже пригласила всех ближайших соседей по СНГ, все они высказали свою готовность. Среди остальных стран также фигурируют государства Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, которые сейчас председательствуют во влиятельных региональных интеграционных объединениях.

В саммите традиционно будут участвовать и генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства и президент Нового банка развития БРИКС. Ожидается, что Владимир Путин во время саммита проведет около 20 двусторонних встреч, которые начнутся уже с 21-го числа.

На саммите планируется утвердить список государств – кандидатов в новые партнеры БРИКС. На повестке дня у объединения стоит подключение шести новых стран, которые станут членами БРИКС с 1 января.

