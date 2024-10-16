Президент Казахстана Токаев примет участие в саммите БРИКС в Казани

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Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев планирует посетить саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Tengrinews.kz.

Мероприятие уже внесено в график президента, рассказал агентству пресс-секретарь Токаева Берик Уали. Он выступит на расширенном заседании в формате "аутрич" 24 октября.

Ранее Уали заявил, что Казахстан пока не будет подавать заявку на присоединение к БРИКС. По его словам, в адрес Токаева поступали соответствующие предложения. Они внимательно рассматриваются и анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана, объяснил пресс-секретарь.

Вместе с тем власти Казахстана отдают предпочтение ООН как универсальной и безальтернативной международной организации, подчеркнул Уали.