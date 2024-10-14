Володин назвал БРИКС гарантией многополярного мира

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Многие страны осознают, что объединение БРИКС является гарантией многополярного мира. На это указал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он поделился, что к БРИКС планирует присоединиться и Сербия, считающая это объединение альтернативой Евросоюзу, которого страна не видит в качестве своего партнера. Председатель Госдумы подчеркнул, что в отличие от ЕС участников и наблюдателей БРИКС не шантажируют, а в суверенные дела их стран не вмешиваются.

"Такая политика со стороны Вашингтона и Брюсселя, как видим, привела к обратному эффекту. Экономика стран БРИКС сегодня значительно превышает показатели "Большой семерки", – уточнил Володин.

Он также указал на то, что сейчас Евросоюз находится в стадии стагнации. Как утверждает председатель Госдумы, в ФРГ, Финляндии, Австрии, Эстонии сокращается валовой внутренний продукт (ВВП), а промышленность несет серьезные убытки.

На этом фоне Володин напомнил, что в БРИКС входит уже 10 государств, а еще более 30 стран проявляют интерес. При этом на саммит объединения, который пройдет в Казани, приедут представители более трех десятков стран. Таким образом, по его словам, БРИКС стало крупнейшим экономическим центром.

"Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит. Страны выбирают путь равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в интересах людей, a не в угоду США и их приспешников", – подытожил председатель Госдумы.

Саммит БРИКС пройдет 22–24 октября в Казани. Приглашения направлены 38 странам мира, 32 из которых уже приняли их. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что восемь стран будут представлены вторыми или третьими лицами страны.

В саммите будут участвовать и генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства и президент Нового банка развития БРИКС. Ожидается, что Владимир Путин проведет в Казани около 20 двусторонних встреч, которые начнутся уже с 21-го числа.

При этом формальные заявки на вступление в БРИКС уже подали Таиланд, Бангладеш, Гондурас, Индонезия, Нигерия, Государство Палестина, Сенегал, Алжир, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Казахстан, Куба, Бахрейн, Вьетнам и Кувейт.

