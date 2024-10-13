Вице-премьер Сербии Вулин: Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу ЕС

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Власти Сербии рассматривают присоединение к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз (ЕС), заявил вице-премьер государства Александр Вулин в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

"Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС. Если членство в БРИКС привлекательно для других стран, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия или Турция, то почему для Сербии ситуация должна быть иной?" – пояснил политик.

Вулин также добавил, что Сербия обязательно будет представлена на саммите БРИКС в Казани.

Приглашения на участие в заседании, которое пройдет 22–24 октября, направлены в адрес 38 стран мира, 32 из них уже приняли их. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Он добавил, что восемь стран будут представлены вторыми или третьими лицами страны. При этом Россия, как хозяйка саммита, уже пригласила всех ближайших соседей по СНГ, все они высказали свою готовность.

В саммите традиционно будут участвовать и генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства и президент Нового банка развития БРИКС. Ожидается, что Владимир Путин во время саммита проведет около 20 двусторонних встреч, которые начнутся уже с 21-го числа.

Также формальные заявки на вступление в БРИКС подали Таиланд, Бангладеш, Гондурас, Индонезия, Нигерия, Государство Палестина, Сенегал, Алжир, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Казахстан, Куба, Бахрейн, Вьетнам и Кувейт.