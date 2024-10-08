Ушаков заявил, что на саммите БРИКС в Казани не планируется сессий по Украине

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На саммите БРИКС в Казани не планируется обсуждение сессий по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Вместе с тем в рамках БРИКС не ожидается и мероприятий по линии "Друзей мира". Как пояснил Ушаков, Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга намерены создать платформу с таким названием, чтобы способствовать разрешению украинского кризиса.

Саммит пройдет с 22 по 24 октября. В нем примут участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, бразильский лидер Лула Инасио да Силва, президент Боливии Луис Арсе, а также премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

Кроме того, Владимир Путин лично пригласил и лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Также сообщалось, что саммит посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, однако его представитель Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН пока не готовы говорить о расписании Гутерриша.