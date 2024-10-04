ООН осведомлена о приглашении генсека на саммит БРИКС в Казани

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ООН знает о приглашении генсека Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани, однако пока не готова говорить о его расписании. Об этом заявил представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

"У меня пока нет информации о грядущих поездках (генсека. – Прим. ред.)", – сказал Дюжаррик.

Об участии Гутерриша в саммите сказал ранее глава информцентра всемирной организации в РФ Владимир Кузнецов. Также в мероприятии примут участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, бразильский лидер Лула Инасио да Силва и президент Боливии Луис Арсе. Приглашение на саммит БРИКС принял и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

В свою очередь, Владимир Путин сообщил, что в России идет работа над независимым "платежно-расчетным" контуром в БРИКС. Это, уточнил президент, поспособствует эффективному и независимому обслуживанию всей внешней торговли.