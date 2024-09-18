Оверчук: Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС

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Россия приветствует заявку Пакистана на присоединение к БРИКС, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, прибывший в Исламабад.

По его словам, особые братские отношения, которые сложились между странами и нациями БРИКС за все годы ее существования как платформы, привлекают многие страны со всего мира.

"И мы рады, что Пакистан подал заявку", – цитирует Оверчука РИА Новости.

Пакистан подал официальный запрос на присоединение к БРИКС в ноябре прошлого года. Тогда в Исламабаде выразили надежду, что Москва окажет содействие по данному вопросу.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение Путина на участие в саммите БРИКС в Казани. Кроме того, страна направила РФ заявку на вступление в объединение.

Также заявку на членство в объединении подала и Турция. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в планах стран – участниц БРИКС рассмотреть заявку на полноформатное участие в межгосударственном объединении.

