Оверчук: Россия приветствует заявку Пакистана в БРИКС

18 сентября, 17:51Политика
Фото: kremlin.ru
Россия приветствует заявку Пакистана на присоединение к БРИКС, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, прибывший в Исламабад.
По его словам, особые братские отношения, которые сложились между странами и нациями БРИКС за все годы ее существования как платформы, привлекают многие страны со всего мира.
"И мы рады, что Пакистан подал заявку", – цитирует Оверчука РИА Новости.
Пакистан подал официальный запрос на присоединение к БРИКС в ноябре прошлого года. Тогда в Исламабаде выразили надежду, что Москва окажет содействие по данному вопросу.
Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение Путина на участие в саммите БРИКС в Казани. Кроме того, страна направила РФ заявку на вступление в объединение.
Также заявку на членство в объединении подала и Турция. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в планах стран – участниц БРИКС рассмотреть заявку на полноформатное участие в межгосударственном объединении.
Новости мира: Малайзия официально направила РФ письмо с заявкой на вступление в БРИКС