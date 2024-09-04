Ушаков подтвердил подачу Турцией заявки на вступление в БРИКС

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Турция подала заявку на членство в БРИКС, подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам политика, страны – участницы БРИКС планируют рассмотреть заявку Турции на полноформатное участие в межгосударственном объединении.

Ранее в СМИ появилась информация о подаче Турцией заявки на вступление в БРИКС. Вопрос с членством Анкары в объединении могут рассмотреть уже в конце октября, во время саммита БРИКС в Казани. По версии журналистов, так Турция хочет усилить свое влияние в международном пространстве и нарастить связи с развивающимися странами.

Между тем Владимир Путин допустил создание в будущем парламента БРИКС. По словам президента РФ, совместными действиями страны объединения добьются максимальной реализации экономического, технологического, инвестиционного и человеческого потенциала государств. Путин подчеркивал, что структура парламента сможет укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы, сделать мир безопаснее и гармоничнее.