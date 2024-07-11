Путин допустил создание парламента БРИКС в будущем

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В будущем БРИКС может получить парламентскую структуру. Об этом заявил Владимир Путин на парламентском форуме межгосударственного объединения в Санкт-Петербурге, передает газета "Известия".

По словам президента, действуя вместе, страны БРИКС добьются максимальной реализации технологического, экономического, инвестиционного и человеческого потенциала государств.

Путин отметил, что парламентская структура также поможет укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы и сделать мир безопаснее и гармоничнее.

Форум БРИКС проходит с 11 по 12 июля в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что, помимо участия в парламентском форуме, Путин проведет отдельные встречи с участниками мероприятия.

Ранее президент РФ пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит БРИКС, который состоится в Казани осенью 2024 года. Кроме того, президент РФ выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпинь и лидер ЮАР Сирил Рамапоса тоже приедут на него.