11 июля, 15:50Политика
Путин допустил создание парламента БРИКС в будущем
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
В будущем БРИКС может получить парламентскую структуру. Об этом заявил Владимир Путин на парламентском форуме межгосударственного объединения в Санкт-Петербурге, передает газета "Известия".
По словам президента, действуя вместе, страны БРИКС добьются максимальной реализации технологического, экономического, инвестиционного и человеческого потенциала государств.
Путин отметил, что парламентская структура также поможет укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы и сделать мир безопаснее и гармоничнее.
Форум БРИКС проходит с 11 по 12 июля в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что, помимо участия в парламентском форуме, Путин проведет отдельные встречи с участниками мероприятия.
Ранее президент РФ пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит БРИКС, который состоится в Казани осенью 2024 года. Кроме того, президент РФ выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпинь и лидер ЮАР Сирил Рамапоса тоже приедут на него.
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