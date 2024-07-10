Песков: у Путина на полях парламентского форума БРИКС пройдут встречи с участниками

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Владимир Путин, помимо участия в парламентском форуме БРИКС, который состоится 11 июля в Санкт-Петербурге, проведет отдельные встречи с участниками мероприятия. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин ранее пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит БРИКС, который состоится в Казани осенью этого года. Кроме того, президент РФ выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпинь и лидер ЮАР Сирил Рамапос тоже приедут на него.

Глава государства подчеркивал, что Россия видит растущий интерес стран к формату БРИКС. Такой образ будущего созвучен со стремлениями абсолютного большинства государств, отмечал он. Путин также сказал, что Россия намерена содействовать постепенному включению новых участников БРИКС и примет нужные для этого решения уже к саммиту в Казани.

