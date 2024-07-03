Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани

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Владимир Путин заявил, что ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС, который состоится в Казани в октябре текущего года под председательством РФ.

"В этом году мы председательствуем в БРИКС – тоже организация, созданная по нашей с вами инициативе", – сказал президент РФ на встрече с китайским лидером в Астане.

Немногим ранее Путин заявил, что ждет на саммите БРИКС президента ЮАР Сирилу Рамапосу. Тогда же российский лидер поздравил коллегу из ЮАР с переизбранием.

Между тем в рамках встречи с руководством министерства иностранных дел РФ глава государства подчеркнул, что Россия видит растущий интерес стран к формату БРИКС. Путин отметил, что такой образ будущего созвучен со стремлениями абсолютного большинства государств. Путин также сказал, что Россия намерена содействовать постепенному включению новых участников БРИКС и примет нужные для этого решения уже к саммиту в Казани.

