Путин пригласил Моди на саммит БРИКС в Казани

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Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит БРИКС, сообщает ТАСС.

"Мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите БРИКС", – заявил российский лидер в ходе переговоров в Кремле.

Он добавил, что между Россией и Индией поддерживаются постоянные контакты, и это соответствует интересам народов обеих стран.

Моди прилетел в столицу 8 июля. Последний раз он был в Москве в 2015 году, а в РФ – в 2019-м. Владимир Путин и Моди встретились за чаепитием в резиденции, расположенной в Ново-Огареве.

Позже Путин в ходе неформального общения прокатил Моди на электрокаре. Лидер РФ управлял транспортом, а его гость сидел на пассажирском кресле. Во время поездки глава государства при помощи переводчика рассказал премьеру Индии об объектах на территории резиденции и показал приусадебный парк с деревьями, клумбами и альпийскими горками.