Кортеж премьера Индии встречали индийской музыкой и танцами

Кортеж премьер-министра Индии Нарендра Моди встречали индийской музыкой и танцами. Люди с флагами устроили карнавал возле его отеля в центре. Моди прибыл в Москву с официальным визитом.

Его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. Визит продлится два дня. Помимо участия в 22-м ежегодном российско-индийском саммите, Моди намерен встретиться с индийской общиной в России, а также возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Кремле и посетить павильон "Росатома" на выставке в Москве.

Также премьер Индии встретится с Владимиром Путиным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.