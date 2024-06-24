МО РФ: силы ПВО сбили 4 БПЛА над Ростовской областью ночью

Фото: министерство обороны РФ

За прошедшую ночь силы ПВО сбили над Ростовской областью 4 украинских беспилотника. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

О пострадавших и разрушениях при атаке на регион не сообщалось.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь. Они выпустили в сторону города пять американских ракет ATACMS. Четыре из них были сбиты ПВО, пятая после ликвидации отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

Жертвами произошедшего стали пять человек, еще 151 мирный житель получил ранения. Соболезнования семьям погибшим выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.

