Средства ПВО сбили ночью 114 беспилотников ВСУ над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

В ночь на 21 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме 114 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 70 дронов были сбиты над Крымом и акваторией Черного моря, 43 беспилотника – над Краснодарским краем, еще один БПЛА – над Волгоградской областью.

Кроме того, морская авиация РФ уничтожила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины в северо-западной части Черного моря.

Ранее сообщалось, что несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. Повреждения получили здание котельной около краснодарского автовокзала Южный и Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе.

В результате произошедшего, предварительно, пострадали шесть человек. Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Утром 21 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что военные отражают вражескую атаку БПЛА в городе. По его данным, каких-либо повреждений объектов или пострадавших нет.