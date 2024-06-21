Беспилотник упал на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал Baza

Беспилотник совершил падение на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края, передает телеграм-канал регионального оперштаба.

В результате были повреждены хозяйственные сооружения. Также вспыхнул пожар площадью 50 квадратных метров, который уже потушили. Предварительно, два человека пострадали. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Так, воздушные атаки были зафиксированы в Темрюкском, Ейском и Северском районах.

Позже стало известно, что в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали четыре человека. Также повреждения получили здание автовокзала Южный и котельная в Краснодаре.