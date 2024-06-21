Несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке дронов

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Несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 21 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона.

Дроны были уничтожены в Темрюкском, Ейском и Северском районах края. В оперштабе отметили, что в Темрюкском районе обломки БПЛА упали на гостевой дом в поселке Волна. В результате случившегося пострадавших нет, постояльцев гостиницы эвакуировали. Серьезных разрушений инфраструктуры не выявлено, на месте работают службы экстренного реагирования.

Также атаки дронов были отражены в поселке Афипский и Ейском районе. В обоих случаях никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры нет. Подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ракету ATACMS и пять беспилотников ВСУ над территорией Херсонской области. Украинские дроны и снаряды были сбиты над Чонгаром, Геническом и Арабатской стрелкой.

До этого силы ПВО сбили четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем. Местных жителей призвали сохранять спокойствие, добавив, что городу ничего не угрожает.