ПВО сбила ракету ATACMS и пять украинских беспилотников в Херсонской области

Фото: Министерство обороны РФ

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ракету ATACMS и пять беспилотников ВСУ над территорией Херсонской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Рогов уточнил, что украинские дроны и снаряды были сбиты над Чонгаром, Геническом и Арабатской стрелкой.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об объявленной в регионе угрозе ракетной опасности. Он призвал местных жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными.

До этого средства ПВО уничтожили четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем. Горожан также призвали сохранять спокойствие, добавив, что городу ничего не угрожает.