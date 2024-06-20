Дюмин заявил, что Минобороны включилось в процесс производства беспилотников

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ полностью включилось в процесс производства беспилотников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Алексея Дюмина.

По его словам, производство необходимых дронов ведется по двум направлениям. Первое из них – Минобороны, которое включилось в работу и наращивает виды БПЛА.

"Ну и, конечно, те ребята "Кулибины", которых выискивают, отбирают, и "Народный фронт" координирует эту работу, чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство", – добавил Дюмин.

Ранее сообщалось, что российская компания "Стратим" создала разведывательный дрон "Воробей". Он является отечественным аналогом широко применяемых сегодня в ходе спецоперации китайских беспилотников Mavic, использующихся для корректировки артиллерийского огня.

До этого стало известно, что в России нейросети научат обрабатывать радиолокационные сигналы – инновацией займутся специалисты Тульского государственного университета. Апробация результатов будет проводиться в условиях ультразвуковой пеленгации на специально созданном полигоне.