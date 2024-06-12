Российская компания "Стратим" создала разведывательный беспилотник "Воробей"

Фото: Министерство обороны РФ

Российская компания "Стратим" создала разведывательный дрон "Воробей". Он является отечественным аналогом широко применяемых сегодня в ходе спецоперации китайских беспилотников Mavic, использующихся для корректировки артиллерийского огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации.

Дрон представлен на выставке Helirussia-2024, которая проходит с 10 по 12 июня в Москве. Он представляет из себя компактный, складной БПЛА с практически аналогичными техническими характеристиками и пультом управления, что и Mavic.

Вместе с тем он обладает и своими преимуществами. Самое главное из них – работа на некоммерческой частоте, которая сегодня плохо подавляется украинскими системами РЭБ.

Кроме того, наземная станция российского беспилотника подключена к нейросети, помогающей распознать оператору БПЛА цели типа пехота, бронетехника, артиллерия и прочие.

Ранее сообщалось, что в России нейросети научат обрабатывать радиолокационные сигналы – инновацией займутся специалисты Тульского государственного университета. Апробация результатов будет проводиться в условиях ультразвуковой пеленгации на специально созданном полигоне.

По оценкам специалистов оборонно-промышленных производств, использование нейросетей в радиолокации увеличивает вероятность распознавания дронов до 95%.