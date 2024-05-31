Мобильные убежища для защиты от всех видов оружия могут появиться в России

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Мобильные убежища модульного типа могут появиться в России для защиты граждан от всех видов современного оружия, в том числе ядерного. При их разработке будет учитываться опыт спецоперации. Правительство подготовило соответствующий проект постановления, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что тех защитных сооружений гражданской обороны, которые существуют на данный момент, недостаточно для защиты всего населения. При этом в стране имеется большое количество заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, которые технически не могут быть приспособлены под эти цели.

В настоящее время с применением полносборных конструкций могут создаваться защитные сооружения гражданской обороны блок-модульного типа, которые обладают некоторыми преимуществами перед капитальными сооружениями. Так, они более мобильны и имеют больше возможностей по размещению на ограниченном участке территории, говорится в пояснительной записке.

Известно, что к настоящему времени ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций успели разработать мобильное убежище модульного типа "КУБ-М", которое предназначено для защиты населения в течение 48 часов не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения местности.

В базовую комплектацию убежища входят два модуля. Оно включает помещение для укрытия, в котором могут разместиться 54 человека, и технический блок. При этом вместимость убежища потенциально может быть увеличена при установке дополнительных модулей.

В качестве основного преимущества "КУБ-М" перед другими защитными сооружениями гражданской обороны ученые выделяют мобильность. В случае необходимости его удастся перевезти автомобильным или железнодорожным транспортном на другое место, где он будет заново возведен и подключен к уже имеющимся инженерным сетям.

Кроме того, производство, транспортировка и установка "КУБ-М" более чем в два раза дешевле возведения стационарного защитного сооружения. При этом срок изготовления и монтажа составляет максимально три месяца.

Ранее сообщалось, что администрация США обсуждает возможность дать Украине разрешение на использование переданных Штатами вооружений для ударов по российской территории. Тем не менее к настоящему моменту никакого решения по этому поводу официально не принято.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил в поддержку снятия ограничений на применения поставленного Киеву странами Альянса оружия для обстрелов России. Однако он подчеркнул, что союзники должны самостоятельно принимать решение об условиях, на которых они будут передавать вооружения украинской стороне.