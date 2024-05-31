Генсек НАТО: Британия никогда не ограничивала применение ракет Storm Shadow против РФ

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Великобритания никогда не ограничивала применение крылатых ракет Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран Североатлантического альянса, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что Соединенное Королевство предоставляло ракеты Storm Shadow без ограничений в течение длительного времени. По его словам, ряд стран Альянса не ограничивали применение своего оружия против законных целей на территории РФ при условии, если это делается ответственно и с соблюдением международных норм.

На вопрос о попытках Киева нанести удары по стратегическим радарам России Столтенберг ответил, что это должно осуществляться "в ответственной манере".

Ранее сообщалось, что Британия разрешила Украине использовать переданные Лондоном ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории. Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак указал, что Киев уже начал пользоваться этой возможностью. Также он подчеркнул, что Украина создает собственное оружие для нанесения ударов по России.