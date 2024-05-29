Украинский политик Сак: Киев бьет Storm Shadow по РФ с разрешения Лондона

Фото: ТАСС/ABACA

Великобритания дала Украине разрешение на применение переданных Лондоном ракет Storm Shadow для ударов по территории России. Киев уже начал пользоваться этой возможностью. Об этом заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью для агентства Bloomberg.

"У нас уже есть прецедент. Например, Великобритания, они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow", – рассказал Сак.

Этими словам украинский политик прокомментировал вопрос о размышлениях стран Евросоюза над возможностью разрешить Киеву применять переданное Западом оружие для ударов по российской территории. Также Сак подчеркнул, что Украина создает собственное оружие, применяемое военными ВСУ для нанесения ударов по России.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, рассуждая о призывах западных политиков разрешить Киеву обстреливать российскую территорию оружием их стран, заявила, что таким образом Запад пытается оказать давление на Россию. С этой же целью планируется проведение конференции по Украине в Швейцарии, уверена она.

"Они считают, что подобными заявлениями они кого-то к чему-то могут принудить. <…> Но с нами так это дело не работает, и они прекрасно должны быть об этом осведомлены", – подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что власти Польши решили разрешить Украине применять поставленные страной вооружения для ударов по территории РФ. Кроме того, государство запланировало отправить 45-й пакет военной помощи Киеву. Известно, что общий объем вложений Польши в Украину за последние годы составил 3,75–5 миллиардов долларов.