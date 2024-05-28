Боррель считает удары Киева западным оружием по территории РФ законными

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Удары Украины с помощью западного оружия по территории России являются законными по международному праву, если они наносятся пропорционально. Об этом сообщил глава дипмиссии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны европейских стран, передает ТАСС.

Но при этом, как он уточнил, ряд стран Евросоюза выразил несогласие с этим утверждением. По его словам, лишь одна-две страны заявили о готовности отменить ограничения на удары Украины по территории РФ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие ограничений на использование западного оружия по легитимным целям на территории России. По его словам, некоторые союзники сняли такие ограничения, позволив украинцам лучше защищаться. Он уверен, что Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН, международным правом, в том числе атаковать легитимные военные цели на территории РФ.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Столтенберга и заявил, что НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине и находится в прямой конфронтации с РФ. Он считает, что НАТО заигрывается в своей военной риторике и впадает в военный экстаз. Песков добавил, что российские военные, несмотря ни на что, продолжают спецоперацию.

