Песков: на Западе нет единой позиции по ударам по РФ

Фото: kremlin.ru

На Западе наблюдаются разногласия, которые возникли из-за желания Украины наносить удары по территории РФ оружием союзников, заявил официальный пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы видим, что единства мнений в западном лагере по этому вопросу нет. Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные и провокационные заявления <...>. Но есть и те, кто задается вопросом "А нужно ли дальше так эскалировать?" – цитирует представителя Кремля газета "Известия".

Песков также ответил на вопрос журналистов об ответе Москвы в случае разрешения подобных атак главами министерств обороны ЕС. По словам пресс-секретаря главы государства, об этом на данный момент известно только Владимиру Путину и российским военнослужащим, которым предстоит принимать контрмеры.

В свою очередь, военный эксперт Михаил Онуфриенко, выступая в эфире радио КП, отметил, что удары ВСУ начали постепенно лишаться точности. Причиной для этого он назвал работу российских средств радиоэлектронной борьбы.

Специалист подчеркнул, что российские военнослужащие все чаще сбивают украинские снаряды в воздухе. При этом на некоторых участках фронта, отметил он, войска Украины массово переходят на применение беспилотников. В этих зонах число артиллерийских выстрелов со стороны ВСУ постепенно снижается.

"Против нас действует серьезный враг. Мы приспосабливаемся, и противник приспосабливается. Пусть медленнее, пусть не так, как им хотелось бы, но проблемы они доставляют. Если б проблем не было, мы бы уже стояли подо Львовом", – подчеркнул Онуфриенко.

Ранее Песков подчеркнул, что никакое вооружение Запада, направленное Украине, не сможет изменить ход спецоперации. Он заявил, что России удастся достигнуть всех поставленных целей.

