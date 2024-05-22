Политолог Михайлов: разрешение ВСУ наносить удары по РФ выведет конфликт на новый уровень

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Официальное разрешение украинской стороне наносить удары по территории России западным оружием выведет конфликт на новый уровень. Таким мнением поделился глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"На более сложный, на более опасный уровень, на уровень, который уже может привести к очень серьезному, в том числе ядерному, сценарию", – заявил эксперт в эфире радио КП.

По словам Михайлова, глава Пентагона Ллойд Остин осознает все связанные с подобным решением риски. Именно по этой причине он выступает с публичными заявлениями о том, что Вашингтон ни в коем случае не даст Киеву соответствующее разрешение, считает эксперт.

Однако, по его мнению, существует и негласное дозволение со стороны Штатов на удары по России американским оружием. Так, если территорию Белгорода украинская сторона обстреливает в основном с применением советского вооружения, то по Крыму ВСУ бьют оружием, произведенным в США, подчеркнул Михайлов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что большинство членов конгресса США хотели бы, чтобы напряженность на Украине росла. Он счел, что именно в связи с этим они выступают за разрешение ударов американским оружием по РФ.