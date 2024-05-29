Минобороны Польши: у Украины нет ограничений на применение поставленного оружия

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Власти Польши приняли решение не ограничивать использование Украиной их вооружения для ударов по территории РФ. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на интервью замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика радиостанции Radio Zet.

Томчик заявил, что Польша запланировала отправку 45-го пакета военной помощи для Украины. При этом замглавы Минобороны отметил, что общий объем вложений в Украину за последние годы составил примерно 15–20 миллиардов злотых (3,75–5 миллиардов долларов).

Ранее Владимир Путин заявил, что польские войска не уйдут из Украины, если зайдут на территорию страны контингентом. По словам российского лидера, на Украине много наемников из Польши.

До этого снятие ограничений на использование западного оружия Киевом поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Говоря о поставках западного оружия Украине, он заявил, что союзники должны сами решать, на каких условиях это делать. Столтенберг уверен, что Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН, международным правом.

Между тем глава дипмиссии ЕС Жозеп Боррель заявил, что эти удары будут считаться законными, если будут наноситься пропорционально.

