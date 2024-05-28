Путин заявил о деменции генсека НАТО, призвавшего бить по РФ оружием Запада

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Владимир Путин, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о праве Украины наносить удары по РФ западным оружием, заявил, что тот не страдал деменцией, занимая пост премьер-министра Норвегии.

"Он когда был премьер-министром Норвегии, мы с ним общались, решали непростые вопросы по Баренцеву морю и другие и в общем могли договариваться", – сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

Российский лидер также добавил, что Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными западными ракетами, переданными Украине. По словам Путина, оружие такого типа не может быть использовано без космических средств разведки, а сами действия могут совершаться без участия военных Украины.

Ранее Столтенберг поддержал снятие ограничений на использование западного оружия Украиной по легитимным целям на территории России. Он заявил, что союзники должны сами решать, на каких условиях поставлять оружие ВСУ. Столтенберг уверен, что Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН, международным правом.

