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Страны Североатлантического альянса не планируют отправлять войска на Украину и становиться участниками боевых действий в стране, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседание министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Трансляция доступна на YouTube-канале.

Однако, он подчеркнул, что НАТО имеет право помогать Украине защищать себя, что включает право самого Киева наносить удары по военным целям на территории РФ.

При этом Столтенберг заявил, что принимать решение по снятию ограничения на использование Украиной оружия для ударов по территории России будет каждая страна лично, а не Альянс.

"Это национальные решения, а не решения на уровне НАТО", – сказал он, добавив, что это никак не сделает НАТО частью конфликта.

Накануне президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Альянс напрямую вовлечен в конфликт на Украине. По его словам, Североатлантический альянс лишь обостряет ситуацию. Песков считает, что НАТО заигрывается в своей военной риторике и впадает в военный экстаз. Однако, как утверждает пресс-секретарь президента РФ, это та реальность, с которой нужно жить дальше.