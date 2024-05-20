МО ФРГ заявило, что 12 стран хотят поддержать инициативу укрепления ПВО Украины

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Двенадцать стран собираются поддержать инициативу Германии по укреплению ПВО Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны ФРГ.

С соответствующим заявлением ведомство выступило по итогам онлайн-заседания контактной группы по Украине.

Так, Бельгия, Канада, Дания, Нидерланды и Норвегия хотят помочь в финансовом плане. США, Франция, Великобритания, Бельгия, Литва, Румыния и Испания окажут помощь поставками техники и ракет. Кроме того, к инициативе присоединится и Латвия.

Ранее СМИ сообщали о том, что министр обороны Германии Борис Писториус запросил у правительства ФРГ еще 3,8 миллиарда евро для Украины на текущий финансовый год.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США собираются выделить Украине дополнительно два миллиарда военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности.