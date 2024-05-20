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20 мая, 16:42

Происшествия

Кадры уничтожения французской ракеты над Луганском появились в Сети

Видео: телеграм-канал "ИНЦИДЕНТ ЛУГАНСК | ЛНР"

Момент уничтожения французской ракеты SCALP в небе над пригородом Луганска попал на видео.

На кадрах видно, как российские ПВО сбивают снаряд в небе, а после этого происходит взрыв с выбросом огня и дыма.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи западного оружия ударили по поселку Юбилейному в окрестностях Луганска. Сначала сообщалось о пяти пострадавших в результате обстрела французскими ракетами, но позднее их число увеличилось до 12.

Российские военные стали продвигаться в глубину украинской обороны в Харьковской области

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествия
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