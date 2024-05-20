20 мая, 16:42Происшествия
Кадры уничтожения французской ракеты над Луганском появились в Сети
На кадрах видно, как российские ПВО сбивают снаряд в небе, а после этого происходит взрыв с выбросом огня и дыма.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи западного оружия ударили по поселку Юбилейному в окрестностях Луганска. Сначала сообщалось о пяти пострадавших в результате обстрела французскими ракетами, но позднее их число увеличилось до 12.
Российские военные стали продвигаться в глубину украинской обороны в Харьковской области