Bild: глава Минобороны ФРГ Писториус запросил еще 3,8 млрд евро для Украины

Фото: 123RF/valentinivantsov

Министр обороны Германии Борис Писториус запросил у правительства ФРГ еще 3,8 миллиарда евро для Украины на текущий финансовый год. Об этом пишет издание Bild.

Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и Свободная демократическая партия в 2024 году решила предоставить Киеву военную помощь на 7,1 миллиарда евро. Сумма предназначается для оплаты военных поставок на Украину, а также финансирования пополнения запасов оружия, которое ФРГ передала Киеву. Почти вся сумма распланирована на закупку нового оружия или боеприпасов, "свободными" остались лишь 300 миллионов евро.

По данным газеты, 15 мая Писториус встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, 16 мая – с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение дополнительных средств должен быть представлен парламенту на утверждение в июне.

В издании уточняется, что Минфин ФРГ "сигнализирует о своем одобрении". Германия не должна потерпеть неудачу в укреплении обороны Украины, завили в ведомстве.

Согласна данным Bild, в ФРГ усложняется ситуация с бюджетом на 2025 год. Писториус объявил о дополнительных расходах на Бундесвер в размере 6,7 миллиарда евро, а Минобороны Германии заложило в бюджет рекордную сумму – 15 миллиардов евро – на помощь Киеву.

13 апреля стало известно, что ФРГ отправит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot из запасов Бундесвера. Писториус отметил, что он заранее озаботился приобретением новой системы ПВО на замену предназначенной Киеву.