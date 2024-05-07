Президент Румынии заявил, что готов обсудить передачу Украине систем ПВО Patriot

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Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на встрече с лидером США Джо Байденом, что готов обсудить возможность предоставления Украине системы ПВО Patriot, передает РИА Новости.

"Очевидно, Украина нуждается в современных системах ПВО. В связи с этим в последние недели ведется довольно интенсивная дискуссия о том, кто может предоставить системы Patriot Украине", – сказал Йоханнис.

Румынский лидер уточнил, что дал понять Байдену, что открыт для обсуждения этого вопроса. Он также сказал, что обсудит вопрос передачи системы Patriot с Высшим советом безопасности Румынии.

Йоханнис добавил, что не считает приемлемым оставлять страну без обороны, поэтому будет обсуждать с советом, что страна может получить взамен системы Patriot.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал приоритетным вопрос передачи комплексов Patriot Украине. Он также обратил внимание, что Киев нуждается и в других боевых системах, в том числе NASAMS.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что ФРГ в ближайшее время отправит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot из запасов Бундесвера.

По словам министра, он заранее озаботился приобретением новой системы ПВО на замену предназначенной Украине. На данный момент киевские власти получили от ФРГ уже две системы Patriot.

