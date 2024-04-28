Макрон заявил о поставках помощи Украине от Франции и ФРГ в ближайшие месяцы

Фото: 123RF/palinchak

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил о новых поставках военной помощи Киеву от Франции и Германии, которые ожидаются в ближайшие месяцы. Об этом пишет портал DNA со ссылкой на слова президента.

Макрон выразил надежду, что данные поставки в сумме с американской военной помощью дадут возможность ВСУ сопротивляться эффективнее.

Ранее сообщалось, что власти США готовятся заключить с американскими фирмами контракты на 6 миллиардов долларов на поставку оружия и оборудования Киеву. Таким образом Вашингтон вносит "последние штрихи" в один из крупнейших пакетов военной помощи Украине.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню. Планируется, что Киев получит боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехнику.