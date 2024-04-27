Эксперт Сивков назвал серьезной угрозой переданные Киеву ракеты ATACMS

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Тайно переданные США Киеву ракеты ATACMS с дальностью в 300 километров являются серьезной угрозой, однако в поставках вряд ли будут присутствовать самые современные системы для них. Об этом в эфире радио КП заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

"Скорее всего, это ракеты прежних выпусков. Там дальность – от 150 до 250 километров. Серьезное значение имеет то, что у нее большая боевая часть – около 500 килограммов. Правда, точность стрельбы невысокая", – объяснил он.

По словам эксперта, для ВСУ будет сложно попасть из ракет с расстояния в 250–300 километров. Доктор военных наук напомнил, что ATACMS являются классическими баллистическими ракетами 1970-х годов.

Они идут по предсказуемой траектории, поэтому российские силы смогут их сбить. При этом в любом случае необходимо будет снизить или исключить возможность успешного применения ракет, указал Сивков.

"То есть выделять соответствующие силы и средства, но говорить, что ATACMS что-то всерьез изменят, нет оснований", – отметил собеседник радио.

Он пояснил, что американские поставки призваны создать состояние напряженности, Запад хочет заставить ВС РФ распределить свои ПВО равномерно и сформировать угрозу на всю глубину построения армии. Кроме того, украинские кураторы намерены создать социальную напряженность внутри России, подчеркнул эксперт.

"Смысл действий Запада не в том, чтобы разгромить российскую армию, – они не могут этого сделать. Они пытаются нагнетать социально-политическую напряженность. И создавать условия для организации социального взрыва", – добавил Сивков.

В частности, собеседник радиостанции напомнил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Киев имеет право на удары вглубь РФ по военным объектам. В свою очередь, доктор военных наук назвал такое заявление болтовней.

В заключение он рассказал, что ракеты ATACMS можно запустить только с соответствующей пусковой установки. На сегодняшний день на Украине их осталось мало, подытожил Сивков.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон тайно передал Киеву ракеты ATACMS еще в марте. При этом, по информации журналистов, Украина уже дважды использовала эти боеприпасы для "ударов глубоко в российском тылу".

Также, по данным прессы, Пентагон с разрешения президента США поставил Украине более 100 дальнобойных ракет. Байден тайно одобрил соответствующее решение в середине февраля, уточнили журналисты.

