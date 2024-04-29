Генсек НАТО Столтенберг назвал приоритетным вопрос передачи Patriot Украине

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Отправка на Украину комплексов Patriot сейчас является приоритетным вопросом для НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с таким заявлением в рамках своего визита в Киев.

Он также обратил внимание, что Украина нуждается и в других боевых комплексах, в том числе NASAMS. Кроме того, он указал на необходимость ремонта украинских систем противовоздушной обороны.

"Страны НАТО не поставили то, что обещали. США потратили месяцы на одобрение пакета помощи, а европейские союзники не поставили обещанное количество снарядов. И все это имело серьезные последствия на фронте. Мы видим эти последствия сейчас", – добавил он.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что тайно переданные Киеву ракеты ATACMS с дальностью в 300 километров являются серьезной угрозой, однако в поставках вряд ли присутствуют самые современные системы для них.

По его мнению, американские поставки призваны создать состояние напряженности, Запад хочет заставить ВС РФ распределить свои ПВО равномерно и сформировать угрозу на всю глубину построения армии. Кроме того, украинские кураторы намерены создать социальную напряженность внутри России, подчеркнул эксперт.

