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ФРГ приняла решение выслать несколько украинских военнослужащих из страны по причине использования ими правоэкстремистской символики. Соответствующая информация появилась на официальном портале кабмина Германии.

"Семь случаев ношения солдатами правоэкстремистской символики были выявлены во время подготовки, которую Бундесвер проводил для украинских вооруженных сил", – уточняется в публикации.

В правительстве подчеркнули, что обучение солдат немедленно прекратили, нарушителей отправили на Украину.

Ранее Владимир Путин отметил, что Украина отрицает фашизацию в стране. Однако Киев возвел в ранг национального героя нациста Степана Бандеру, указал российский лидер.

Он подчеркнул, что на этом фоне денацификация Украины все еще остается актуальной. Путин также напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский хлопал бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в холокосте.

