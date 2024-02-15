Современные немцы не должны нести ответственность за действия нацистской Германии – Путин

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Владимир Путин считает нечестным возлагать на нынешнее поколение немцев всю ответственность за действия нацистской Германии. Об этом президент РФ сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в телеграм-канале Кремля.

Таким образом глава государства прокомментировал статьи немецких изданий о том, что дед министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок был нацистом.

"Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники – и не только в Германии, но и в других частях мира, Европы и так далее", – подчеркнул Путин.

По его словам, необходимо исходить из реалий сегодняшнего дня и смотреть, кто какую политику проводит на самом деле.

Вместе с тем Владимир Путин отметил, что Бербок настроена враждебно и к России, и даже к собственной стране, поскольку она с пренебрежением относится к экономическим интересам Германии.

Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Анналена Бербок за время пребывания на своем посту пока запомнилась только своими дипломатическими промахами.

До этого бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер сообщил, что Бербок необходимо более тщательно подбирать слова, говоря о России. Шредер подчеркнул, что Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с Россией, даже если подобное кажется сложным.

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