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Дед главы МИД Германии Анналены Бербок по имени Вольдемар был сторонником национал-социализма. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Bild, которая изучила исторические документы.

По данным СМИ, мужчина был не простым офицером, а "ярым сторонником" национал-социализма. При этом в исторических документах Вольдемара якобы называют "безоговорочным национал-социалистом".

В сентябре прошлого года спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота во время выступления президента Украины Владимира Зеленского представил 98-летнего националиста Ярослава Хунку. Тогда он отметил, что мужчина служил против русских во время Второй мировой войны.

Украинский лидер вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали Хунку. Позже оказалось, что мужчина служил в 1-й украинской дивизии, которая ранее носила название дивизии СС "Галиция" и была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В 1945-м она была выведена из состава войск СС и переименована в 1-ю украинскую дивизию.

Позже Рота извинился за приглашение нациста в канадский парламент и подал в отставку.

В МИД ФРГ назвали данный инцидент неприемлемым, а в Кремле рекомендовали Канаде вынести урок из ситуации.

